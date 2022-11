Foto: Nils Leifeld Apothekensterben auf Sylt Sylt: Noch eine Apotheke schließt – Warum Marion Günther aufhört Von Nils Leifeld | 16.11.2022, 16:04 Uhr

Anfang des Jahres hatte Sylt noch acht Apotheken, Ende 2022 werden es nur noch fünf sein. Nach der Uwe-Jens-Lornsen-Apotheke in Keitum und der Nordsee-Apotheke in Westerland schließt nächste Woche Freitag, 25. November, nun auch die St. Severin-Apotheke von Marion Günther in Tinnum.