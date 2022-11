Foto: Anna Goldbach Paulstraße Westerland auf Sylt Wie die Schließung des American Bistros die Paulstraße beeinflusst Von Anna Goldbach | 05.11.2022, 09:53 Uhr

Das American Bistro in Westerland gibt es nicht mehr. Haben die Lokalitäten in der Sylter Paulstraße durch den Wegfall profitiert oder fehlt es nun an Kundschaft? Wir haben nachgefragt.