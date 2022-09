Ein Flyer liegt vor dem Protestcamp der Punks auf Sylt. Foto: Pischel up-down up-down Protestcamp und Punks auf Sylt Unendliche Geschichte? Chaostage auf Sylt wollen nicht enden Von Nils Leifeld | 11.09.2022, 14:21 Uhr

Seit rund sieben Wochen zelten Punks im Stadtpark auf Sylt. Zwischenzeitlich lebten bis zu 50 Menschen in dem Protestcamp, inzwischen ist das Lager deutlich ausgedünnter. Verschwunden ist es aber noch nicht – obwohl es seit 1. September illegal ist. Dennoch wird ein definitives Ende des Camps in der kommenden Woche immer wahrscheinlicher. Das letzte Wort hat das Oberverwaltungsgericht, das allerletzte die Polizei, die räumen müsste. Zeit für einen Rückblick: So waren die sieben Wochen Protestcamp auf Sylt.