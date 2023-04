Polizei Symbolbild Koeln, 10.01.2021: Schriftzug Polizei in Nahaufnahme am Polizeiwagen als Symbolbild. Koeln Nordrhein- Foto: www.imago-images.de up-down up-down Hintergründe unklar Bewaffneter Mann sorgt in Hörnum auf Sylt für Großeinsatz Von Anna Goldbach | 07.04.2023, 09:11 Uhr | Update vor 25 Min.

Am Donnerstag gab es einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Hörnum. Dort hielt sich ein bewaffneter Mann im Ort auf. Erst am Abend entspannte sich die Lage.