Syltfähre-Chef Tim Kunstmann an Bord des Schiffs im Lister Hafen. Foto: Syltfähre/privat up-down up-down Bauarbeiten auf Sylt-Strecke Marschbahn-Sperrung 2022: So war der Andrang bei der Syltfähre Von Nils Leifeld | 22.11.2022, 12:48 Uhr

Gleisbauarbeiten im Bahnhof von Westerland und zwischen Niebüll und Klanxbüll: Vom 21. bis einschließlich 24. November fahren keine Autozüge von und nach Sylt. Die Syltfähre hat sich auf einen großen Ansturm am Dienstag vorbereitet. So ging es am Dienstag an den Häfen in List und auf Röm zu.