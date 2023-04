An diesem Strandabschnitt auf Sylt – nahe der Treppe „Himmelsleiter“ in Westerland – war die Frau am Mittwoch für ihr Abendbad in die Nordsee gesprungen. Foto: Schmale up-down up-down Abendlicher Großeinsatz am Strand Fehlalarm auf Sylt: Badende in Westerland sollte aus der Nordsee gerettet werden Von Lea Sarah Pischel | 13.04.2023, 17:56 Uhr

Wasserwacht, Krankenwagen, Notarzt und Feuerwehr waren am Mittwochabend am Strand vor Westerland im Einsatz. Sie waren gerufen worden, um einer vermeintlich in Not geratenen Frau in der Nordsee vor Sylt zu helfen. Der Vorfall erinnert an das tragische Unglück im Sommer 2021.