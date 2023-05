Im Altenzentrum an der Steinmannstraße in Westerland sind derzeit Auszubildende mit dem Schwerpunkt Hotellerie und Gastronomie untergebracht. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Im Seniorenzentrum auf Sylt Frist verlängert: Azubis dürfen länger in der Steinmannstraße bleiben Von Martina Kramer | 24.05.2023, 09:29 Uhr

Seit knapp zwei Jahren werden elf Zimmer über der Senioren-WG an der Steinmannstraße in Westerland an Azubis vermietet. Ende 2023 sollte der Mietvertrag auslaufen – doch nun gibt es gute Nachrichten für die Berufsschüler.