Feiertag, Herbstferien und Windsurf Cup auf Sylt, der bis zum 1. Oktober läuft, sorgen jetzt für eine volle Insel. Den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober nutzen viele für ein verlängertes Wochenende. Zudem starten mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen in dieser Woche gleich drei Bundesländer in die Herbstferien.

Bei Wolken aber für Oktober milden Temperaturen warteten am Freitagmittag zahlreiche Fahrzeuge an der Autozug-Verladung in Niebüll. Wir geben Tipps: Welche Autozüge jetzt besonders stark gebucht sind und auf welchen Fähren noch Platz ist.

Beim Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn (DB) waren die Züge am Freitag gut gebucht. Komplett ausgebucht war laut DB-Homepage unter anderen die Abfahrt um 11.35 Uhr ab Niebüll nach Westerland. Nur wenige freie Plätze gibt es demnach noch auf den folgenden Zügen um 14.35, 15.35 sowie 17.05,18.05 und 19.35 Uhr. Ähnlich sieht das am Samstag, 30. September aus: Ausgebucht ist dann der Zug um 13.35 Uhr (Stand Freitag, 12 Uhr) – alle weiteren Abfahrten waren ebenfalls gut gebucht.

Turbulent könnte es bei der Rückreise am Sonntag sowie am Feiertags-Dienstag werden: Schon jetzt sind alle Autozüge von Sylt nach Niebüll laut DB-Homepage stark ausgelastet – vom ersten Zug am Morgen um 5 Uhr bis zum letzten Zug, der die Insel laut Plan um 21 Uhr verlässt. Ebenfalls voll, aber etwas entspannter sieht es am Dienstag aus: Der Zug um 12 Uhr ab Westerland ist ausgebucht, viele weitere Verbindungen stark nachgefragt. Rund um den Bahnhof und die Autozug-Verladung könnten sich die Autos dann stauen. Autofahrern rät ein DB-Sprecher, einen Platz auf dem Zug zu reservieren.

Blaue Autozüge nach Sylt

Gut gebucht sind laut Online-Buchungssystem am Wochenende auch die Fahrten beim blauen Autozug der Railroad Development Corporation (RDC). Zwischen 04:29 bis 11.05 waren am Freitag beim privaten Betreiber für Fahrten von Niebüll nach Westerland online keine Plätze buchbar. Am Samstag gibt es noch freie Plätze – davon allerdings nur wenige zum Sparpreis von 45,90 Euro.

Auch für die Rückfahrt am Sonntag haben viele Fans des Windsurf-Cups offensichtlich schon Plätze reserviert: Bis auf drei Ausnahmen bei den ganz frühen (6 Uhr sowie 7.30 Uhr) sowie dem letzten Zug waren von der Insel aufs Festland alle Sparpreise ausgebucht. (Stand 22. September, 13:30 Uhr). Zu anderen Tarifen waren noch Plätze frei.

Anders sieht das bei der Rückreise am Sonntag aus: Dann gibt es noch einige freie Tickets im Sparpreis-Tarif. Auch Menschen, die am Dienstag abreisen wollen, hatten nach Auskunft der RDC-Homepage vom Freitagmittag, gute Chancen auf einen freien Platz im unteren Preisbereich.

So voll werden die Syltfähren

Mit zahlreichen Gästen auf Sylt rechnet auch Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS-Syltfähre, am Wochenende.

„Wir haben am Samstag ausgebuchte Abfahrten um 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ab Havneby. “ Tim Kunstmann Geschäftsführer der FRS-Syltfähre

Ansonsten gibt es laut Kunstmann noch freie Plätze auf den Fähren, die stündlich fahren. Die Syltfähren pendeln zwischen List und der dänischen Nachbarinsel Röm.

Bei der Abreise am Dienstag, 3. Oktober, gibt es demnach den ganzen Tag über noch freie Kapazitäten. „Wir empfehlen jedem, vorab zu buchen“, sagt Kunstmann. Reisenden, die einen Platz auf einer der Fähren reserviert haben, „versprechen wir eine Mitnahme-Garantie, das heißt jeder, der gebucht hat, kommt auch definitiv mit“. Eine Reservierung sei auch kurzfristig online oder telefonisch aus dem Auto möglich, sagte der Geschäftsführer.