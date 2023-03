„Ankerstuben“-Chefin Ulrike Körbs vor der neuen „Ankerstube“ in Westerland auf Sylt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Treffpunkt für Geflüchtete „Ankerstube“: Sylter Begegnungsstätte ist jetzt im alten Bowlingcenter zuhause Von Nils Leifeld | 08.03.2023, 16:00 Uhr

Nach sechs Monaten in der Strandstraße und zwei weiteren übergangsweise im Tinem Hüs hat die Begegnungsstätte „Ankerstube“ nun endlich ein langfristiges Zuhause auf Sylt gefunden: im alten Bowlingcenter Lucky´s in Westerland. Dort wurde am Mittwoch große Eröffnung gefeiert. Was sich die Verantwortlichen vom neuen Standort erhoffen.