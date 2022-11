Im Congress Center Sylt (CCS) trainierten angehende Notärzte am Donnerstag die Versorgung von Menschen aus einem explodierten Haus. Der Qualm wurde dabei mit einer Nebelmaschine simuliert. Foto: Pischel up-down up-down Feuerwehr auf Sylt 2022 Sylt: Notärzte lösen Feueralarm aus – mit Nebelmaschine Von Lea Sarah Pischel | 10.11.2022, 18:33 Uhr

Angehende Notärzte haben beim Training mit einer Nebelmaschine mehrmals die Rauchmelder in einem riesigen Hochhaus-Komplex in Westerland ausgelöst. Büroangestellte und Urlauber standen am Donnerstag – teilweise mit gepackten Taschen – im Nieselregen.