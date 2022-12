Der Alte Gasthof in List auf Sylt aus der Vogelperspektive. Foto: SR up-down up-down Ex-Restaurant in List auf Sylt Sylt: Abriss des Alten Gasthofes in List hat begonnen Von Nils Leifeld | 30.12.2022, 14:11 Uhr

In List geht in diesen Stunden eine Ära zu Ende. 200 Jahre lang war der Alte Gasthof eine Institution auf Sylt. Nun geht es dem historischen Gebäude an den Kragen. Am Freitagmorgen hat der Abriss des Gasthofes begonnen.