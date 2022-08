Vincent Langer (Mitte) hat die Meisterschaft im Slalom gewonnen. FOTO: Choppy Water GmbH up-down up-down Surf Cup 2022 auf Sylt Vincent Langer wird Deutscher Meister im Slalom Von Sylter Rundschau | 01.08.2022, 12:18 Uhr

Der Windsurf World Cup 2022 auf Sylt ist Geschichte. So verlief der Finaltag am Brandenburger Strand in Westerland.