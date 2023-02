Bis zum Wochenende bleibt es auf Sylt zunächst stürmisch. Foto: Pischel up-down up-down Wetter auf Sylt heute Sturmböen auf Sylt: So war die Nacht für die Feuerwehr Von Lea Sarah Pischel | 01.02.2023, 12:42 Uhr

Heftige Sturmböen fegten am Dienstag und auch am Mittwoch über Sylt. Mülltonnen und ausgediente Weihnachtsbäume wurden durch die Straßen der Insel geweht. Das berichten die Feuerwehren am Morgen.