Der Sturm hat sich verzogen. Am Mittwochmorgen weht der Wind nur noch mit 47 Kilometern pro Stunde aus Südwest und wird im Laufe des Tages weiter abflauen. Dabei bleibt es mild, mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad.

Bis in die Abendstunden war am Dienstag der erste Septembersturm über die Insel gefegt. Die Feuerwehren melden dennoch eine relativ ruhige Nacht. Wie Sylts Feuerwehrchef Siegfried Engel berichtet, musste die Feuerwehr gegen 1 Uhr in der Nacht zu Mittwoch in der Culemeyerstraße in Tinnum einen umgestürzten Baum beseitigen.

Sandsäcke gegen Sturm.

Prophylaktisch war die Feuerwehr an der Sylter Welle im Einsatz. Dort wurden das neue Dach und das Baugerüst mit Sandsäcken befestigt.

Nach Auskunft der Rettungsleitstelle Nord rückten die Feuerwehren in der vergangenen Nacht im gesamten Einsatzgebiet – das umfasst Nordfriesland, Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg – 21-mal zu unwetterbedingten Einsätzen aus. In allen Fällen seien es aber kleinere Vorfälle wie umgeknickte Äste und ähnliches gewesen. Größere Schäden wie abgedeckte Dächer habe es nicht gegeben.