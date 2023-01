Abgesperrt: die Shell-Tankstelle am Trift in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Sturmtief „Egbert“ auf Sylt Sturmschäden am Dach: Wie lange bleibt die Shell-Tankstelle dicht? Von Nils Leifeld | 16.01.2023, 15:43 Uhr

Die Shell-Tankstelle am Trift in Westerland ist aktuell geschlossen und das Gelände abgesperrt. Sturmtief „Egbert“ hat am Sonntag Teile der Dachkonstruktion abgerissen. Fast genau vor einem Jahr hatte schon mal ein Sturm das Dach schwer beschädigt.