Besucher des Strands genießen die Sonne in Strandkörben. Noch sind die Strände auf den Nordseeinseln leer, doch vielerorts können schon jetzt Strandkörbe für den Sommer gebucht werden. /Archiv Foto: dpa

Amrum, Föhr und Sylt Strandkörbe auf den Nordsee-Inseln für den Sommer schon gut gebucht Von dpa | 04.02.2023, 18:38 Uhr

Noch ist es winterlich draußen und der Sommerurlaub noch lange hin. Doch wer an einem bestimmten Platz am Nordseestrand relaxen will, bucht teilweise schon jetzt seinen Strandkorb. Und an manchen Orten auf den Inseln sollte man darauf achten, das nicht zu spät zu tun.