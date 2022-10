Auf dem ehemaligen Stolz-Grundstück wird die neue Filiale entstehen. Foto: Oliver Sippel up-down up-down Einkaufen in Tinnum Kriegt Sylt einen DM-Markt? Das plant Lidl auf altem Stolz-Gelände Von Oliver Sippel | 27.10.2022, 16:33 Uhr

Supermarkt-Riese Lidl hat Großes vor auf Sylt: Was genau das Unternehmen auf dem alten Stolz-Gelände am Kiarwai in Tinnum vorhat, stellte ein Lidl-Abgesandter am Mittwochabend im Ortsbeirat vor. Dabei ging es auch um die mögliche Ansiedlung eines DM-Marktes im Herzen der Insel.