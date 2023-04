Heißen die Gäste im Konzept-Store willkommen: Gastgeberin und Geschäftsführerin Annekatrin Simon (v. r.), Gastgeber Sebastian Niedzwiedz und Carola Schwaab. Foto: Martina Kramer up-down up-down Gastronomie auf Sylt Aus „Brot und Bier“ wird „Drop“: Das ist neu am Gurstig in Keitum Von Martina Kramer | 19.04.2023, 15:37 Uhr

Neue Gastgeber, neues Konzept: Das „Drop“ am Gurtstig in Keitum bietet mehr an als kühle Getränke. Was hinter dem Konzept steckt, hat Gastgeberin Annekatrin Simon verraten.