Um die horrenden Energiekosten zu kompensieren, werden die Zimmer im Hotel Rungholt statt auf 25 Grad jetzt auf 22 Grad geheizt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Urlaub auf Sylt 2023 Energiekrise: Hotelzimmer auf Sylt werden jetzt noch teurer Von Lea Sarah Pischel | 09.09.2022, 11:42 Uhr

Angesichts steigender Energiepreise in Deutschland wollen einige Hotelbetreiber auf Sylt die Preise für Übernachtungen in ihren Häusern anheben. Eine Nacht in Kampen würde dann mancherorts mehr als 350 Euro kosten. Dehoga-Chef Dirk Erdmann erklärt, wo noch gespart werden soll.