Stefan Schulte ter Hardt am Ellenbogen auf Sylt. FOTO: privat/Schulte ter Hardt up-down up-down „Kunstspaziergang am Meer“ Sylt: Das hat es mit den kunstvollen Holzplatten am Ellenbogen auf sich Von Nils Leifeld | 15.08.2022, 11:04 Uhr

Vom 11. bis 18. September präsentiert der Mülheimer Künstler Stefan Schulte ter Hardt kunstvoll gestaltete Holzplatten am Ellenbogen in List auf Sylt. Dabei handelt es sich um Arbeiten aus seiner Serie „Wenn Du ganz in Deiner Mitte bist“.