Mit dem Zug nach Sylt Video: Das sagen Urlauber und Pendler zum 9-Euro-Ticket Von Victoria Lippmann | 01.06.2022, 15:57 Uhr

Auch wenn der befürchtete Andrang ausblieb, zog der Start des 9-Euro-Tickets einige Menschen am Mittwoch nach Sylt. Wir haben uns am ersten Tag in Westerland und Klanxbüll dazu umgehört.