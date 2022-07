FOTO: Alexander von Wiedenbeck Ausstellung Stadtgalerie Westerland „Still, abgelegen, magisch“: Blick auf Sylt durch die Linse eines passionierten Fotografen Von Martina Kramer | 18.07.2022, 17:41 Uhr

Eine Erzählung in Wort und Bild unter dem Titel „Wattenruh“ präsentiert der in Bayern aufgewachsene Künstler Alexander von Wiedenbeck aktuell in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland auf Sylt.