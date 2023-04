Blick auf List von oben: Hier wird Wohnen künftig in allen Bereichen per Bebauungsplan geregelt. Foto: Martin Elsen up-down up-down Wohnen auf Sylt So will List die Zahl von Ferienwohnungen begrenzen Von Barbara Glosemeyer | 19.04.2023, 17:34 Uhr

„Wir brauchen kein Beherbergungskonzept wie die Gemeinde Sylt“, sagen die Lister. Sie haben im Bauausschuss erneut Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne gefasst. Was das bringt – und wie Politiker Lars Schmidt in der Gemeinde Sylt mit 153 Anträgen Tempo machen will.