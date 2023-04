Kai Müller (53, Aktive Bürger) will Bürgermeister in Wenningstedt werden. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Sylt So will Kai Müller Bürgermeister von Wenningstedt werden Von Nils Leifeld | 27.04.2023, 09:26 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl auf Sylt. In Wenningstedt-Braderup geht dabei eine Ära zu Ende: Bürgermeisterin Katrin Fifeik scheidet nach 15 Jahren aus. Ihr Nachfolger will Kai Müller (Aktive Bürger) werden. Was er als Bürgermeister anpacken will, hat der 53-Jährige shz.de verraten.