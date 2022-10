Die Reihen waren voll besetzt, die Körbe heiß umkämpft Foto: Oliver Sippel up-down up-down List auf Sylt Bieterkrimi: So war die Sylter Strandkorbversteigerung 2022 Von Oliver Sippel | 09.10.2022, 15:50 Uhr

Schon seit vielen Jahren sortiert die Kurverwaltung List auf Sylt am Ende jedes Sommers 40 der Sitzmöbel aus, um sie anschließend zu versteigern. So auch dieses Jahr. Am Wochenende fanden im Erlebniszentrum Naturgewalten zahlreiche Strandkörbe neue Besitzer. Zeitweise war es ein wahrer Bieterkrimi.