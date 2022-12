Im Rückreiseverkehr nach Silvester sollen die Autozüge noch voller werden. Foto: Sarah Lea Pischel up-down up-down Anreise über Niebüll und Römö Ansturm der Silvester-Urlauber: So voll werden Autozüge und Fähren nach Sylt Von Lea Sarah Pischel | 26.12.2022, 12:53 Uhr

Zahlreiche Urlauber werden jetzt und über Silvester auf Sylt erwartet. Hier erfahren Sie, wie voll es am Autozug in Niebüll sowie an der Fähre an den kommenden Tagen wird und wann die Rückreise-Welle kommt.