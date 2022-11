Foto: Lisa Bohlander Gin und weg So erklären sich Sylter Gin-Macher den Trend auf der Insel Von Lisa Bohlander | 08.11.2022, 11:05 Uhr

In den vergangenen Jahren haben einige Sylter ihren eigenen Gin kreiert und destilliert. Was fasziniert die Menschen auf der Insel an dem alkoholischen Trendgetränk?