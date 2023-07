In Westerland und Tinnum auf Sylt wird es am Mittwoch wegen eines Sirenentests etwas lauter. Foto: IMAGO / Andreas Haas up-down up-down Westerland und Tinnum Sirenentest am Mittwoch: Das sollten Sylter und Gäste wissen Von Dania Isabell Martin | 19.07.2023, 10:51 Uhr

Ungewohnte, laute Töne werden am Mittwoch auf Sylt zu hören sein. Was Menschen wissen sollten, die mittags sowie am Nachmittag in Westerland und Tinnum unterwegs sind.