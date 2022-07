Die St. Severin-Kirche auf Sylt: Wann genau hier am Samstag das Hochzeitspaar Lindner-Lehfeldt eintrifft ist nicht bekannt. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Hohe Sicherheitsstufe Lindner-Hochzeit auf Sylt: Selbst die Uhrzeit bleibt geheim Von Lea Sarah Pischel | 06.07.2022, 13:37 Uhr

Am Samstag heiratet Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt in der St. Severin-Kirche auf Sylt. Für Donnerstag ist die standesamtliche Trauung geplant. Doch wann genau, wissen nicht einmal diejenigen, die an der Sause aktiv beteiligt sind.