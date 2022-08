Flogen zu einer Stippvisite nach Sylt: US-Botschafter Richard Burt und Ehefrau Gahl. FOTO: Deppe / Sylter Achiv up-down up-down Serie Zurückgeblättert Schulstreik, Autoverladung und hoher Besuch: Sylt vor 35 Jahren Von Frank Deppe | 24.08.2022, 09:03 Uhr

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es in den August 1987. Damals war die Diskussion über den Standort der Autoverladung auf Sylt bereits aktuell, der Deichbau an der Wattseite wurde behindert und der amerikanische Botschafter besucht die Insel und speiste in der Sansibar, aber lesen Sie selbst.