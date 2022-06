FOTO: Frank Deppe / Sylter Archiv Serie Zurückgeblättert Sylt vor 35 Jahren: Das beschäftigte die Insulaner Von Frank Deppe | 29.06.2022, 11:47 Uhr

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute in den Juni 1987, als Sylter Milch in der Krise war, die Insel eine deutsche Kegelmeisterin hatte und Autolärm sowie zu viel Bauland bereits Themen waren.