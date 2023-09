Nach zahlreichen spätsommerlich milden Tagen, ist in der Nacht zum Montag der erste September-Sturm des Jahres über Sylt gefegt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte dazu eine amtliche Warnung veröffentlicht und von Dienstagnacht bis Mittwoch um 10 Uhr vor Sturmböen gewarnt. Von 15 bis 22 Uhr warnen die Meteorologen dort vor orkanartigen Böen: In exponierten Lagen sollen dann auf der Nordseeinsel Geschwindigkeiten von 110 Kilometer pro Stunde erreicht werden.

Für die Feuerwehren der Insel hatte es bis Dienstagmorgen keine sturmbedingten Einsätze gegeben: „Bei uns war alles ruhig, ich habe tief und fest geschlafen“, sagte Siegfried Engel, Wehrführer der Gemeinde Sylt, am Morgen auf Nachfrage von shz.de. Auch Amtswehrführer Alexander Weidner, der für die Gemeinden Wenningstedt-Braderup, Kampen, List und Hörnum zuständig ist, hatte in der Nacht zum Montag keine Einsätze.

So wird das Sylt-Wetter ab Mittwoch

Ab Mittwochmorgen soll der Sturm laut DWD langsam abflauen. Am Mittag sowie am Nachmittag weht dann auf Sylt nur noch eine schwache Brise mit rund fünf Beaufort. Ähnlich bleibt es demnach am Donnerstag – vormittags kann der Wind allerdings wieder kurz auffrischen und sechs Windstärken erreichen, am Nachmittag aber wieder schwächer werden. Bis auf kleine Schauer am Abend, soll es dann meist trocken bleiben.