Das Partyschiff MS Koi sticht Anfang Juli wieder in See. Foto: Oliver Sippel Sommer 2023 an der Nordsee Schlager und Sunset Cruise: „MS Koi" kehrt zurück nach Sylt Von Sylter Rundschau | 25.06.2023, 13:37 Uhr

Nach der Tour an Pfingsten im Mai geht es für das Partyschiff „MS Koi“ in die nächste Runde: Am 6. und 7. Juli wird aus der Nordsee vor Sylt wieder ein Dancefloor.