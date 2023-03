Am Strand von Kampen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Schlägerei. Foto: dpa (Symbolbild) up-down up-down Polizei sucht Zeugen auf Sylt Schlägerei am Strand von Kampen: Zwei Verletzte im Krankenhaus Von Yannik Burgemeister | 23.03.2023, 11:23 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich mehrere Männer am Hauptstrand in Kampen eine wüste Prügelei geliefert. Zwei Männer, beide stark alkoholisiert, wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach mindestens zwei weiteren Männern.