Die Badefelder der Strandabschnitte in Westerland und Rantum werden Jahr um Jahr von den professionellen Rettungsschwimmern des Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) bewacht. In kleinen Schritten nähert sich die diesjährige Strandsaison nun dem Ende. An welchen Strandabschnitten und wie lange das Schwimmen unter Badeaufsicht noch möglich ist, hat jetzt der ISTS mitgeteilt.

Bereits am Donnerstag, 31. August, stellten die Rettungsschwimmer-Stände 4.25 Seenot in Westerland und 5.50 Tadjem Deel in Rantum ihren Betrieb ein. Die nächsten Schließungen stehen zur Mitte des Monats September sowie zum Ende an.

Folgende Daten gelten für die Strandabschnitte in Westerland:

4.10. Nordseeklinik ab 15.09.

4.30 Friesische Str. ab 15.09

4.35 Strandstr. ab 15.09

4.40 Hauptstand ab 30.09

4.50 Beachhouse ab 15.09

4.60 Syltstadion ab 15.09.

4.70 Campingplatz ab 30.09

4.80 Oase zur Sonne ab 15.09

Folgende Daten gelten für die Strandabschnitte in Rantum: