Begegnungszone auf der Maybachstraße an der Einmündung Friedrichstraße: Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sollen sich gleichberechtigt begegnen. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Verkehr in Westerland Rote, gelbe Punkte auf Sylt: Begegnungszonen sollen dauerhaft bleiben Von Barbara Glosemeyer | 31.10.2022, 14:53 Uhr

Sie waren sogar schon Aufreger in der RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ und jetzt sollen sie bleiben: Die roten und gelben Punkte in Westerland sind am Mittwoch, 2. November, Thema im Verkehrsausschuss der Gemeinde Sylt.