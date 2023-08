Hochsaison auf Sylt Rettungsschwimmer in Hörnum auf Sylt: Warum Ulf Schimmer nichts anderes sein will Von Martin Tschepe | 16.08.2023, 09:19 Uhr Ulf Schimmer ist schnell da, wenn es brenzlig wird. Dann heißt es: rauf aufs Brett. Foto: Martin Tschepe up-down up-down

Der Hörnumer Chef-Rettungsschwimmer Ulf Schimmer sorgt seit 2008 für Sicherheit am Strand auf Sylt. Wie er auf die Insel kam und was er an seinem Job so liebt.