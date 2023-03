Am Herd in Keitum: Nils Henkel (mitte) mit den beiden Küchenchefs René Verse (links) und Uwe Benkowsky. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Severin’s in Keitum auf Sylt Restaurant „Tipken‘s“ in Keitum geht mit neuem Konzept in die Saison Von Barbara Glosemeyer | 29.03.2023, 17:28 Uhr

Nils Henkel zählt zur Spitzenkoch-Elite in Deutschland. Jetzt mischt der 54-jährige Sternekoch in der gehobenen Küche auf Sylt mit: Für das Restaurant „Tipken‘s“ im Severin’s Resort & Spa in Keitum hat er ein neues Konzept entworfen. Am Herd wirbeln zwei 30-jährige Köche.