Das Restaurant Badezeit in Westerland ist am Donnerstag ein Raub der Flammen geworden. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Feuerwehreinsatz auf Sylt Restaurant „Badezeit“ niedergebrannt: Nun spricht Pächter Norbert Mangelsen Von Nils Leifeld | 15.09.2022, 14:18 Uhr

Das beliebte Sylter Restaurant „Badezeit“ direkt an der Strandpromenade in Westerland ist am Donnerstag durch einen Großbrand ein Raub der Flammen geworden. Das Gebäude erlitt dabei einen Totalschaden uns muss abgerissen werden. Nun spricht Pächter Norbert Mangelsen.