Ein Fehlalarm in Westerland, ausgelöst durch eine Einbruchmeldeanlage, hat am Sonntag, 24. September, für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Gegen 13.50 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund einer Rauchentwicklung beim Geschäft Seewald Antikschmuck in der Elisabethstraße alarmiert.

Drei Löschwagen der Freiwilligen Feuerwehr Westerland, ein Rettungswagen sowie ein Polizeiwagen machten sich auf den Weg in die Westerländer Innenstadt. Vor Ort konnten die Rettungskräfte jedoch Entwarnung geben, wie die Sylter Polizei auf Nachfrage von shz.de bestätigte.

Demnach wurde die Rauchentwicklung durch den Fehlalarm einer Einbruchmeldeanlage ausgelöst. „Die Feuerwehr musste nicht tätig werden und konnte wieder abziehen“, so ein Sprecher der Polizei Sylt.