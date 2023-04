Vor dem Rathausplatz in Westerland wurde die Auseinandersetzung beendet. Foto: imago images/Lindenthaler up-down up-down Prozess am Amtsgericht Niebüll Rathausplatz in Westerland auf Sylt: Angeklagter wirft Handfeger und schlägt dann zu Von Dania Isabell Martin | 20.04.2023, 18:01 Uhr

Erst am Rathausplatz in Westerland, dann auf dem Sylt Open Air: Wegen seines aggressiven Verhaltens musste ein 28-Jähriger in Niebüll vor Gericht.