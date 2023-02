Bekannt durch seine Tätigkeit bei RSH: Moderator Frank Bremser. Foto: Murat Yelkenli up-down up-down Mit Moderator Frank Bremser Ab dem 1. März: Neuer Radiosender für den Sylter Autozug startet Von Yannik Burgemeister | 23.02.2023, 09:09 Uhr

Sylt in einer Stunde – das ist das Motto vom neuen „Autozug Radio Sylt“. Moderator Frank Bremser über seine Verbindung zur Insel, die Idee hinter dem weltweit einmaligen Projekt – und was die Hörer in Zukunft erwartet.