Gegen halb neun gab es am Dienstagmorgen auf der Strecke zwischen Niebüll und Westerland noch massive Verspätungen und Ausfälle. Gegen 10 Uhr fuhren die meisten Personen,-und Autozüge wieder nach Plan. Foto: Barth up-down up-down Feuerwehr-Einsatz am Bahnhof Rauchende Lok: Züge von und nach Sylt rollen wieder fast nach Plan und | 31.01.2023, 08:48 Uhr | Update vor 22 Min. Von Barbara Glosemeyer Lea Sarah Pischel | 31.01.2023, 08:48 Uhr | Update vor 22 Min.

Auch am Dienstag rollten ungezählte Züge auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Hamburg verspätet oder fielen komplett aus. Rauch in einer Lok des roten Autozugs der Deutschen Bahn (DB) hatte die Feuerwehr am Morgen in Westerland beschäftigt.