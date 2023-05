Mit einem Löschzug war die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend in der Friedrichstraße auf Sylt im Einsatz. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Einsatz auf Sylt Qualm nahe „Alt Berlin“ in Westerland hält Feuerwehr auf Trab Von Lea Sarah Pischel | 11.05.2023, 10:07 Uhr

In einem Appartement auf Sylt war am Mittwoch Rauch gemeldet worden. Unten im Haus befindet sich auch eine Kneipe. Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz.