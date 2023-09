Protestcamp auf Sylt 2023 Punks noch immer auf Sylt: Darum wurde das Camp noch nicht aufgelöst Von Nils Leifeld | 18.09.2023, 16:48 Uhr Das Protestcamp der Sylt-Punks in Tinnum am Montagmorgen. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Eigentlich wollten die Sylt-Punks am Montagmorgen das Camp geräumt und die Insel verlassen haben. Doch es kam anders. Am Montag standen noch immer Zelte an der Festwiese in Tinnum. Wie es jetzt weitergeht.