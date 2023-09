Die Punks auf Sylt sind gekommen, um zu bleiben. Ihr Protestcamp an der Festwiese in Tinnum wurde erneut um zwei Wochen verlängert und ist damit nach aktuellem Stand bis einschließlich Sonntag, 17. September, genehmigt. Das hat der Kreis Nordfriesland am Freitagnachmittag auf shz.de-Anfrage mitgeteilt.

Punks campen seit 24. Juli auf Sylt

„Die Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland hat der Fortsetzung des Sylter Protestcamps auf der Grünfläche nördlich der Tinnumer Festwiese soeben zugestimmt“, schrieb Kreissprecherin Laura Lewin am Freitagnachmittag. „Die ursprünglich bis zum 20. August 2023 geplante Versammlung zum Thema „Protestcamp gegen eine Spaltung der Gesellschaft durch Gentrifizierung und Abschottung der Reichen und für ein solidarisches Miteinander“ wird damit bis zum 17. September 2023, 18 Uhr, verlängert.“ Es handele sich hierbei bereits um die zweite Verlängerung des Camps.

Ursprünglich war das Camp nur bis zum 20. August genehmigt. Dann stimmte der Kreis einem ersten Antrag auf Verlängerung um zwei Wochen bis zum 3. September zu. Nun folgte am Freitag die zweite Verlängerung. Offizieller Start des Camps war am Montag, 24. Juli. Anmelder des Lagers ist der Student Marvin Bederke. Die Gruppe, die hinter dem Camp steht, nennt sich „Aktion Sylt“. Bereits im Punk-Protest-Sommer 2022 hatte die Gruppe auf der Insel im Stadtpark vor dem Rathaus in Westerland sowie vor der Kirche St. Nicolai gecampt. Eines der beiden Camps war im September von der Polizei geräumt worden, das andere hatte sich selbst aufgelöst.