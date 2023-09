Bis zu 60 Punks in Westerland Kreis verbietet auf Sylt den Umzug des Punk-Protestcamps in Rathauspark Von Lea Sarah Pischel | 15.09.2023, 16:44 Uhr | Update vor 3 Min. Mit einem Zaun auf Sylt hat die Gemeinde die Wiese abgesperrt, um zu verhindern, dass sich die Punks auf der Wiese vor dem Rathaus niederlassen. Foto: Leifeld up-down up-down

Ursprünglich wollten einige Punks auf Sylt am Freitag in den Park vor dem Rathaus in Westerland ziehen. Schlafen dürfen sie dort jetzt aber nicht. Was den Protestlern stattdessen angeboten wurde.