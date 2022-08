Punker sitzen neben Zelten vom Protest-Camp neben dem Rathaus in Westerland auf Sylt. Foto: IMAGO/Swen Pförtner up-down up-down Sylt Punks müssen ihr Protestcamp in Westerland räumen Von Nils Leifeld | 30.08.2022, 17:52 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Entscheidung über die Zukunft des Punk-Camps vor dem Rathaus in Westerland auf Sylt ist gefallen. Der Kreis Nordfriesland hat dazu am Dienstagabend eine Stellungnahme abgegeben. So geht es mit dem Camp nun weiter.