Am 24. Juli startete das Protestcamp der „Aktion Sylt“ hinter der Festwiese in Tinnum. Genehmigt ist das Punk-Lager bis einschließlich Sonntag, 20. August. Nun haben die Aktivisten eine Verlängerung des Camps um zwei Wochen bis zum 3. September beantragt. Der Kreis Nordfriesland bestätigt den Antrag auf Verlängerung, sagt aber, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Kreis NF: Entscheidung über Verlängerung noch nicht gefallen

„Die Anmeldenden des Sylter Protestcamps haben bei der Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland eine Verlängerung der Versammlung bis zum 3.9.2023 angezeigt. Die Kollegen befinden sich nun wieder in der Phase der Kooperationsgespräche und damit im Austausch mit den Anmeldenden, der Gemeinde Sylt sowie dem Polizeirevier Sylt“, teilt Kreissprecherin Laura Lewin am Mittwoch mit. Sobald eine Entscheidung gefallen sei, werde der Kreis darüber informieren.

Marvin Bederke, Anmelder des Protestcamps, hat keine Zweifel, dass die Verlängerung bis zum 3. September durchgeht. „Der Status Quo ist, dass das Camp genehmigt ist und ich gehe fest davon aus, dass nichts dagegen spricht, dass wir bis 3. September auf Sylt bleiben.“ Er habe bereits am 7. August den Kreis darüber informiert, dass er sein Camp gerne bis 3. September verlängern wolle, zunächst telefonisch und später per Mail. „Eine Ablehnung oder irgendwelche Vorgaben habe ich bislang nicht erhalten.“

Camp auf Sylt soll um zwei Wochen verlängert werden

Die Verlängerung um lediglich zwei Wochen habe vorrangig zwei Gründe, sagt Bederke. „Zum einen müssen wir schauen, wie es mit der Finanzierung der Toiletten durch Spenden weitergeht, zum anderen denke ich, dass ich nur noch bis Anfang September auf Sylt sein werde. Alles, was danach passiert, müsste dann eine andere Camp-Leitung regeln, das müssten wir vorher klären.“

Marvin Bederke (rechts) im Protestcamp auf Sylt. Foto: Nils Leifeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Kreis Nordfriesland hatte am 21. Juli das Protestcamp der Punks auf der Tinnumer Festwiese genehmigt: bis zum 20. August und für bis zu 300 Menschen. Aktuell leben nach Schätzungen wohl um die 100 Menschen im Camp. Die Auflagen für das Camp sind streng und betreffen vor allem das Aufstellen von Toiletten und die Beseitigung des Mülls. Dazu gilt eine Nachtruhe von 22 bis 8 Uhr. Feuer anzünden oder Essen grillen dürfen die Protestcampler nicht, auch das Abbrennen von Pyrotechnik ist auf dem Versammlungsgelände verboten.

Bislang keine Vorfälle im Protestcamp auf Sylt

Größere Vorkommnisse rund um das Camp gab es bislang nicht. Das hat auch Sylts aktueller Übergangs-Bürgermeister Carsten Kerkamm (CDU) im Interview mit shz.de bestätigt. „Bisher halten sich die Teilnehmer des Camps weitgehend“ an die Auflagen. „Es handelt sich um weniger Personen als im vergangenen Jahr. Alle Beteiligten haben aus dem vergangenen Jahr gelernt und sind dieses Mal deutlich besser vorbereitet.“ Sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei stünden in ständigem Austausch miteinander sowie mit dem Kreis Nordfriesland und dem Campleiter, so Kerkamm weiter.