Promis auf Sylt 2022 Neuer Modetrend? Wolfgang Joop testet Papier-Pullover auf Sylt Von Sylter Rundschau | 25.08.2022, 17:50 Uhr

Bei einem Besuch in der Sansibar trägt der Sylt-Fan und Designer das ungewöhnliche Oberteil. Ob der Papierpullover Zukunft in der Modewelt hat und was die weiteren Trends für den Winter 2022 sind, verrät Wolfgang Joop.